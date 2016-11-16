Представники ЄС проінспектували реконструкцію палацу на Вінниччині

До делегації долучились голова Вінницької районної ради та керівник проекту “Туризм — запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад”.

Нагадаємо, що громада Вінницького району виграла грант у сумі 300 000 євро на розвиток зеленого туризму. Ці кошти витрачатимуться на реалізацію проекту “Туризм — запорука динамічного соціально-економічного розвитку громад” в рамках програми Європейського Союзу “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні”. Зокрема, передбачено і реконструкцію палацу Грохольських-Можайських, що знаходиться у смт Вороновиці. Йдеться про цілковите відновлення фасаду будинку, часткову відбудову історичного парку зі старими деревами та реконструкцію Музею історії авіації та космонавтики.