Представители ЕС проинспектировали реконструкцию дворца в Винницкой области

К делегации присоединились председатель Винницкого районного совета и руководитель проекта “Туризм — залог динамичного социально-экономического развития сельских общин”.

Напомним, что община Винницкого района выиграла грант в сумме 300 000 евро на развитие зеленого туризма. Эти средства будут расходоваться на реализацию проекта “Туризм — залог динамичного социально-экономического развития общин” в рамках программы Европейского Союза “Поддержка политики регионального развития в Украине”. В частности, предусмотрено и реконструкцию дворца Грохольских-Можайских, что находится в пгт Вороновицы. Речь идет о полном восстановлении фасада дома, частичном восстановлении исторического парка со старыми деревьями и реконструкции Музея истории авиации и космонавтики.