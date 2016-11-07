Представники України завоювали три медалі на Кубку світу з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На першому етапі світового Кубка з велотреку, який відбувся в Глазго (Великобританія - ред.), українці вибороли 3 медалі. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
Дві срібні нагороди на рахунку Любові Басової, яка фінішувала другою в гонці кейрін та індивідуальному спринті серед жінок.
В індивідуальному спринті серед чоловіків наш Андрій Винокуров виборов бронзову медаль.
Додамо, що Кубок світу – 2017 складається з чотирьох етапів, котрі пройдуть в Великобританії, Голландії, Колумбії та США.
Нагадаємо, Україна здобула другу медаль на чемпіонаті Європи з велотреку.