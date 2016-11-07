Представители Украины завоевали три медали на Кубке мира по велотреку

Две серебряные награды на счету Любови Басовой, которая финишировала второй в гонке кейрин и индивидуальном спринте среди женщин.

В индивидуальном спринте среди мужчин наш Андрей Винокуров завоевал бронзовую медаль.

Добавим, что Кубок мира - 2017 состоит из четырех этапов, которые пройдут в Великобритании, Голландии, Колумбии и США.

Напомним, Украина получила вторую медаль на чемпионате Европы по велотреку .