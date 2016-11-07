Представители Украины завоевали три медали на Кубке мира по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На первом этапе мирового Кубка по велотреку, который состоялся в Глазго (Великобритания - ред.), украинцы завоевали 3 медали. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Две серебряные награды на счету Любови Басовой, которая финишировала второй в гонке кейрин и индивидуальном спринте среди женщин.
В индивидуальном спринте среди мужчин наш Андрей Винокуров завоевал бронзовую медаль.
Добавим, что Кубок мира - 2017 состоит из четырех этапов, которые пройдут в Великобритании, Голландии, Колумбии и США.
Напомним, Украина получила вторую медаль на чемпионате Европы по велотреку .