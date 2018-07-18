Представники України та РФ уникали спільних появ під час тристоронніх газових перемов – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Представники України та Росії не з’явились на прес-брифінгу в Берліні по завершенню тристоронньої зустрічі з питання транзиту російського газу через територію України. Це помітили журналісти та поставили відповідне питання заступнику голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марошу Шефчовічу, передає кореспондент УНН.
“Чи є у вас ідеї, чому делегати з Росії та України відмовились сьогодні з’явитись принаймні один раз разом перед нами”, — запитала Шефчовіча журналістка AFP.
Представник ЄС відповів, що це питання краще адресувати прес-службам самих делегатів.
“Я лиш можу сказати, що обговорення у кімнаті було орієнтоване на майбутнє і позитивне”, — сказав він.
Нагадаємо, трьохсторонні консультації у Берліні щодо транзиту газу через Україну ще раз підтвердили, що Північний Потік 2 не має бути побудований. Про це в мережі Facebook написав комерційний директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко після завершення тристоронніх перемовин у Берліні.