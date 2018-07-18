Представители Украины и РФ избегали совместных появлений во время трехсторонних газовых переговоров - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Представители Украины и России не появились на пресс-брифинге в Берлине по завершению трехсторонней встречи по вопросу транзита российского газа через территорию Украины. Это заметили журналисты и поставили соответствующий вопрос заместителю председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович, передает корреспондент УНН.
“Есть ли у вас идеи, почему делегаты из России и Украины отказались сегодня появиться хотя бы один раз вместе перед нами”, — спросила Шефчовича журналистка AFP.
Представитель ЕС ответил, что этот вопрос лучше адресовать пресс-службам самих делегатов.
“Я лишь могу сказать, что обсуждение в комнате было ориентировано на будущее и позитивное”, — сказал он.
Напомним, трехсторонние консультации в Берлине по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что Северный Поток 2 не должен быть построен. Об этом в сети Facebook написал коммерческий директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко после завершения трехсторонних переговоров в Берлине.