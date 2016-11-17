Представник США в ОБСЄ: лише на двох пунктах на кордоні РФ й України налічили понад 30 тис. осіб в одностроях

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Представник США в Організації з безпеки і співпраці в Європі Данієл Бер нагадав, що тільки на двох пунктах пропуску на кордоні між Україною і Росією ОБСЄ налічила понад 30 тисяч осіб в одностроях військового зразка, які перетинали цей кордон, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".