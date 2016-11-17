Представитель США в ОБСЕ: на двух пунктах на границе РФ и Украины насчитали более 30 тыс. человек в униформе

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Даниел Бер напомнил, что только на двух пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией ОБСЕ насчитала более 30 тыс. человек в униформе военного образца, которые пересекали эту границу, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".