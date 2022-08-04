Правозахисниця Ноздровська мала конфлікт з нардепом Яценком через частку у бізнесі – мати загиблої

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“Він "переписав", щоб на ньому не було, розумієте? Там було загалом три людини, які були співвласниками цього бізнесу "Безпечний рух". Один з цих трьох співвласників був Женя, знаю, другий з Криму був, і Яценко Антон. Думаю, що ці двоє крім нього – це підставні особи. 36,6% цього бізнесу було наче на Ірі, але карточка була у Яценка, він все забирав собі, з бюджету витягувалися гроші, 36,6% він забирав собі. У Іри була тільки "бумага", що вона начебто власниця. Таких фірм було багато, не тільки Ірині, багато було по тендерах фірм, які теж значились на ньому, але тут він вже оформлював все на інших”, - зазначила Дуняк.

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Мати Ноздровської також розповіла, що після того, як правозахисниця посварилася з Яценком через події на Майдані у 2014 році, він вимагав повернути частку у бізнесі, погрожуючи залишити Ноздровську без зарплатні. Правозахисниця відмовилася і зрештою переписала свою частку на молодшу сестру Світлану Сапатинську.

За даними порталу YouControl, Сапатинська дійсно володіє 36,67% ТОВ “НВП “Безпечний рух”. Інші 63,33% належать Евгену Плющу.

Нагадаємо

Світлана Сапатинська загинула внаслідок ДТП у 2015 році. Її збив на смерть Дмитро Россошанський - син Юрія Россошанського, якого визнали винним у смерті Ірини Ноздровської. 3 серпня суд виніс вирок у справі про вбивство правозахисниці: Россошанського засудили до 15 років за ґратами.

Зазначимо, що родина Ноздровської не вірить, що Россошанський сам вчинив злочин. Мати активістки впевнена, що замовником вбивства був нардеп Антон Яценко. За її словами, він відкрито погрожував Ірині.