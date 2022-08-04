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У правозащитницы Ноздровской был конфликт с нардепом Яценко из-за доли в бизнесе – мать погибшей

У правозащитницы Ноздровской был конфликт с нардепом Яценко из-за доли в бизнесе – мать погибшей

Киев • УНН

 • 268383 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Правозащитница Ирина Ноздровская, которую в 2018 году нашли мертвой в Киевской области, владела частью бизнеса, якобы принадлежавшего нардепу Антону Яценко, на которого она когда-то работала. Об этом журналисту УНН рассказала мать погибшей Екатерина Дуняк.

Цитата

“Он "переписал", чтобы на нем не было, понимаете? Там было всего три человека, которые были совладельцами этого бизнеса "Безопасное движение". Один из этих трех совладельцев был Женя, знаю, второй из Крыма был, и Яценко Антон. Думаю, что эти двое, кроме него – это подставные лица. 36,6% этого бизнеса было как на Ире, но карточка была у Яценко, он все забирал себе, из бюджета вытягивались деньги, 36,6% он забирал себе. У Иры была только "бумага", что она якобы владелица. Таких фирм было много, не только Ирине, много было по тендерам фирм, которые тоже значились на нем, но здесь он уже оформлял все на других, - отметила Дуняк.

Детали

Мать Ноздровской также рассказала, что после того, как правозащитница поссорилась с Яценко из-за событий на Майдане в 2014 году, он потребовал вернуть долю в бизнесе, угрожая оставить Ноздровскую без зарплаты. Правозащитница отказалась и в конце концов переписала свою долю на младшую сестру Светлану Сапатинскую.

По данным портала YouControl, Сапатинская действительно владеет 36,67% ООО “НПП “Безопасное движение”. Остальные 63,33% принадлежат Евгению Плющу.

    

Напомним

Светлана Сапатинская погибла в результате ДТП в 2015 году. Ее сбил насмерть Дмитрий Россошанский – сын Юрия Россошанского, которого признали виновным в смерти Ирины Ноздровской. 3 августа суд вынес приговор по делу об убийстве правозащитницы: Россошанского приговорили к 15 годам за решеткой.

Отметим, что семья Ноздровской не верит, что Россошанский сам совершил преступление. Мать активистки уверена, что заказчиком убийства был нардеп Антон Яценко. По ее словам, он открыто угрожал Ирине. 

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