“Замовником є Яценко”: родина вбитої правозахисниці Ноздровської готова боротися, аби притягнути до відповідальності нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Родина загиблої правозахисниці Ірини Ноздровської готова боротися далі, аби притягнути до відповідальності усіх винних у смерті активістки. Матір Ноздровської Катерина Дуняк після оголошення вироку у справі заявила, що замовником вбивства був народний депутат Антон Яценко, передає кореспондент УНН.
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“Замовником є Яценко, який сказав Ірі у 2014 році: “я тебе зарию”. Він її переслідував скрізь. Він її переслідував в автопарку Верховної Ради. Він вижидав момент. Замовник - Яценко, а поліція Вишгородського району (Купрінєко, Москаленко, який був другом Яценка) організували вбивство”, - заявила матір правозахисниці.
Нагадаємо
Після 4,5 років розслідування Шевченківський районний суд Києва визнав Юрія Россошанського винним у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Водночас прокурор зазначив, що після детального вивчення вироку прокуратура вирішуватиме, чи подавати апеляцію.