"Заказчиком является Яценко": семья убитой правозащитницы Ноздровской готова бороться, чтобы привлечь к ответственности нардепа

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“Заказчиком является Яценко, который сказал Ире в 2014 году: “Я тебя зарою”. Он ее преследовал всюду. Он ее преследовал в автопарке Верховной Рады. Он выжидал момент. Заказчик – Яценко, а полиция Вышгородского района (Купринеко, Москаленко, который был другом Яценко) организовали убийство”, – заявила мать правозащитницы.

Напомним

После 4,5 лет расследования Шевченковский районный суд Киева признал Юрия Россошанского виновным в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.



В то же время, прокурор отметил, что после детального изучения приговора прокуратура будет решать, подавать ли апелляцию.