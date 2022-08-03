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"Заказчиком является Яценко": семья убитой правозащитницы Ноздровской готова бороться, чтобы привлечь к ответственности нардепа

Киев • УНН

 • 368522 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Семья погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской готова бороться дальше, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в смерти активистки. Мать Ноздровской Екатерина Дуняк после оглашения приговора по делу заявила, что заказчиком убийства был народный депутат Антон Яценко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Заказчиком является Яценко, который сказал Ире в 2014 году: “Я тебя зарою”. Он ее преследовал всюду. Он ее преследовал в автопарке Верховной Рады. Он выжидал момент. Заказчик – Яценко, а полиция Вышгородского района (Купринеко, Москаленко, который был другом Яценко) организовали убийство”, – заявила мать правозащитницы.

Напомним

После 4,5 лет расследования Шевченковский районный суд Киева признал Юрия Россошанского виновным в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В то же время, прокурор отметил, что после детального изучения приговора прокуратура будет решать, подавать ли апелляцию.

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