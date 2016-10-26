Правоохоронцям на Миколаївщині обрано запобіжні заходи за побиття двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Миколаївщині двом правоохоронцям обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту за спричинення тілесних ушкоджень жителям Арбузинського району. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Так, слідчим відділом прокуратури Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками Арбузинського РВ УМВС в Миколаївській області (ч.2 ст.365 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2015 року двоє працівників Арбузинського РВ УМВС України в Миколаївській області спричинили двом місцевим жителям легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.
“24.10.2016 слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва за клопотаннями слідчого прокуратури зазначеним працівникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту”, — повідомили у прокуратурі.
Окрім того, одного з правоохоронців, який наразі перебуває на посаді оперуповноваженого Арбузинського відділення поліції, за клопотанням слідчого прокуратури відсторонено від посади.
Досудове розслідування триває.