Правоохранителям в Николаевской области избраны меры пресечения за избиение двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Николаевской области двум правоохранителям избраны меры пресечения в виде домашнего ареста за причинение телесных повреждений жителям Арбузинского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, следственным отделом прокуратуры Николаевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками Арбузинского РО УМВД в Николаевской области (ч.2 ст.365 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в июле 2015 года двое работников Арбузинского РО УМВД Украины в Николаевской области нанесли двум местным жителям легкие и средней тяжести телесные повреждения.
"24.10.2016 следственным судьей Центрального районного суда Николаева по ходатайству следователя прокуратуры указанным работникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, один из стражей порядка, который сейчас занимает должность оперуполномоченного Арбузинского отделения полиции, по ходатайству следователя прокуратуры отстранен от должности.
Досудебное расследование продолжается.