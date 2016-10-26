Правоохранителям в Николаевской области избраны меры пресечения за избиение двух человек

Так, следственным отделом прокуратуры Николаевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками Арбузинского РО УМВД в Николаевской области (ч.2 ст.365 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2015 года двое работников Арбузинского РО УМВД Украины в Николаевской области нанесли двум местным жителям легкие и средней тяжести телесные повреждения.

"24.10.2016 следственным судьей Центрального районного суда Николаева по ходатайству следователя прокуратуры указанным работникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, один из стражей порядка, который сейчас занимает должность оперуполномоченного Арбузинского отделения полиции, по ходатайству следователя прокуратуры отстранен от должности.

Досудебное расследование продолжается.