Злочинців, що напали на сімейну пару, затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правохоронці затримали п'ятьох чоловіків за напад на сімейну пару на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, 27 жовтня до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на сімейну пару. Подружжя саме повернулось додому на власному автомобілі, коли на них із-за будинку вибігли 5 невідомих чоловіків, одягнутих в темний одяг та маски. Зловмисники бризнули чоловіку з жінкою в обличчя газовим балончиком, почали бити руками та ногами по тулубу і голові. Потім затягли потерпілих до будинку, зв’язали пластиковими хомутами, відібрали золотий браслет, ланцюжок та каблучку, а з автомобіля потерпілих забрали 45 тис. грн та втекли з місця скоєння злочину.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.