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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Злочинців, що напали на сімейну пару, затримали на Харківщині

Злочинців, що напали на сімейну пару, затримали на Харківщині

Київ • УНН

 • 5000 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правохоронці затримали п'ятьох чоловіків за напад на сімейну пару на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Так, 27 жовтня до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на сімейну пару. Подружжя саме повернулось додому на власному автомобілі, коли на них із-за будинку вибігли 5 невідомих чоловіків, одягнутих в темний одяг та маски. Зловмисники бризнули чоловіку з жінкою в обличчя газовим балончиком, почали бити руками та ногами по тулубу і голові. Потім затягли потерпілих до будинку, зв’язали пластиковими хомутами, відібрали золотий браслет, ланцюжок та каблучку, а з автомобіля потерпілих забрали 45 тис. грн та втекли з місця скоєння злочину.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Українські Національні Новини

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