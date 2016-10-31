Преступников, напавших на семейную пару задержали в Харьковской области

Так, 27 октября в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на семейную пару. Супруги только что вернулись домой на собственном автомобиле, когда на них из-за дома выбежали 5 неизвестных мужчин, одетых в темную одежду и маски. Злоумышленники брызнули мужчине с женщиной в лицо газовым баллончиком, начали бить руками и ногами по туловищу и голове. Затем затащили пострадавших в дом, связали пластиковыми хомутами, отобрали золотой браслет, цепочку и кольцо, а из автомобиля пострадавших забрали 45 тыс. грн и скрылись с места преступления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.