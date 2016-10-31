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15 марта, 19:03 • 116417 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170412 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140336 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132606 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114105 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106241 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102001 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Преступников, напавших на семейную пару задержали в Харьковской области

Преступников, напавших на семейную пару задержали в Харьковской области

Киев • УНН

 • 5000 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители задержали 5 мужчин за нападение на семейную пару Харьковской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, 27 октября в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на семейную пару. Супруги только что вернулись домой на собственном автомобиле, когда на них из-за дома выбежали 5 неизвестных мужчин, одетых в темную одежду и маски. Злоумышленники брызнули мужчине с женщиной в лицо газовым баллончиком, начали бить руками и ногами по туловищу и голове. Затем затащили пострадавших в дом, связали пластиковыми хомутами, отобрали золотой браслет, цепочку и кольцо, а из автомобиля пострадавших забрали 45 тыс. грн и скрылись с места преступления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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