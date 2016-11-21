Правоохоронці затримали вбивцю жінки на Вінниччині

Так, 19 листопада до поліції надійшла інформація, що за місцем проживання померла 24-річна жінка. Синці та садна на тілі потерпілої свідчили про те, що перед смертю жінку побили.

Поліцейські встановили, що напередодні трагедії потерпіла та її чоловік поверталися з гостей додому. Дорогою між ними на ґрунті ревнощів виник конфлікт, під час якого чоловік вдався до фізичного насилля. Коли неподалік дому жінка впала і не змогла далі йти, чоловік разом з матір'ю занесли постраждалу додому. Наступного дня з’ясувалося, що потерпіла померла.

Правоохоронці затримали 28-річного співмешканця за підозрою у вчиненні правопорушення за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.