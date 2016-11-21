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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Правоохранители задержали убийцу женщины в Винницкой области

Киев • УНН

 • 6817 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 24-летней женщины в Винницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

Правоохранители задержали убийцу женщины в Винницкой области

Так, 19 ноября в полицию поступила информация, что по месту жительства умерла 24-летняя женщина. Синяки и ссадины на теле потерпевшей свидетельствовали о том, что перед смертью женщину избили.

Полицейские установили, что накануне трагедии потерпевшая и ее муж возвращались из гостей домой. По дороге между ними на почве ревности возник конфликт, в ходе которого мужчина обратился к физическому насилию. Когда недалеко от дома женщина упала и не смогла дальше идти, мужчина вместе с матерью занесли пострадавшую домой. На следующий день выяснилось, что потерпевшая скончалась.

Правоохранители задержали 28-летнего сожителя по подозрению в совершении правонарушения по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

 

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