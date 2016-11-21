Правоохранители задержали убийцу женщины в Винницкой области

Так, 19 ноября в полицию поступила информация, что по месту жительства умерла 24-летняя женщина. Синяки и ссадины на теле потерпевшей свидетельствовали о том, что перед смертью женщину избили.

Полицейские установили, что накануне трагедии потерпевшая и ее муж возвращались из гостей домой. По дороге между ними на почве ревности возник конфликт, в ходе которого мужчина обратился к физическому насилию. Когда недалеко от дома женщина упала и не смогла дальше идти, мужчина вместе с матерью занесли пострадавшую домой. На следующий день выяснилось, что потерпевшая скончалась.

Правоохранители задержали 28-летнего сожителя по подозрению в совершении правонарушения по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание до 8 лет лишения свободы.