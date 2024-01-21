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Правоохоронці встановили п’ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на квартиру журналіста Ніколова

Правоохоронці встановили п’ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на квартиру журналіста Ніколова

Київ • УНН

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Поліція встановила підозрюваних, які намагалися перешкоджати роботі українського журналіста Юрія Ніколова, намагаючись увірватися до його будинку. Розслідування стосується мешканців Києва, Житомира та Черкас і триває, збираються докази, включаючи відповідні відеоматеріали.

Правоохоронці встановили осіб, яких підозрюють в  причетності до перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова, до помешкання якого намагалися вдертися. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію та прокуратуру Києва.

Органи правопорядку столиці встановили осіб, які 15 січня у Києві вчинили протиправні дії відносно спецкореспондента одного з видань з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. 2 ст. 171 КК України). 

- йдеться в повідомленні  Київської міської прокуратури

Деталі

Як повідомлялося, група осіб, прибувши до будинку, де мешкає журналіст, вчиняли протиправні дії, фіксуючи це на власні мобільні телефони.

 Слідство встановило, що до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

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За місцями мешкання фігурантів проведено обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення із відповідними відеоматеріалами. Із правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. 

 - інформує прокуратура.  

Зазначається, що наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення.  

Поліція Києва зазначила, що встановлено п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста.

Доповнення

Столична прокуратура почала досудове розслідування за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова.      

Невідомі намагалися увірватися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, відомого своєю критикою українського президента.

Припускають, що інцидент пов'язаний з реакцією влади на критику Ніколова, що ще раз свідчить про спроби придушити критичні голоси в Україні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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