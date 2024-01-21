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Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 07:53  •  22200 просмотра

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Полиция установила подозреваемых, которые пытались препятствовать работе украинского журналиста Юрия Николова, пытаясь ворваться в его дом. Расследование касается жителей Киева, Житомира и Черкасс и продолжается, собираются доказательства, включая соответствующие видеоматериалы.

Правоохранители установили лиц, которых подозревают в  причастности к препятствованию работе журналиста Юрия Николова, в помещение которого пытались ворваться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.

Органы правопорядка столицы установили лиц, которые 15 января в Киеве совершили противоправные действия в отношении спецкорреспондента одного из изданий с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 171 УК Украины). 

- говорится в сообщении  Киевской городской прокуратуры

Детали

Как сообщалось, группа лиц, прибыв в дом, где живет журналист, совершали противоправные действия, фиксируя это на собственные мобильные телефоны.

 Следствие установило, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

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По местам проживания фигурантов проведены обыски. В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения с соответствующими видеоматериалами. С правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении им о подозрении. 

 - информирует прокуратура.  

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.  

Полиция Киева отметила, что установлено пять участников противоправных действий в отношении журналиста.

Дополнение

Столичная прокуратура начала досудебное расследование по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова.      

Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова, известного своей критикой украинского президента.

Предполагают, что инцидент связан с реакцией властей на критику Николова, что еще раз свидетельствует о попытках подавить критические голоса в Украине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Киев
Правоохоронці встановили п’ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на квартиру журналіста Ніколова
Law enforcers identify five people suspected of attacking journalist Nikolov's apartment
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Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

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