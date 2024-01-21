Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова
Киев • УНН
Полиция установила подозреваемых, которые пытались препятствовать работе украинского журналиста Юрия Николова, пытаясь ворваться в его дом. Расследование касается жителей Киева, Житомира и Черкасс и продолжается, собираются доказательства, включая соответствующие видеоматериалы.
Правоохранители установили лиц, которых подозревают в причастности к препятствованию работе журналиста Юрия Николова, в помещение которого пытались ворваться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.
Органы правопорядка столицы установили лиц, которые 15 января в Киеве совершили противоправные действия в отношении спецкорреспондента одного из изданий с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 171 УК Украины).
Детали
Как сообщалось, группа лиц, прибыв в дом, где живет журналист, совершали противоправные действия, фиксируя это на собственные мобильные телефоны.
Следствие установило, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.
По местам проживания фигурантов проведены обыски. В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения с соответствующими видеоматериалами. С правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Отмечается, что сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.
Полиция Киева отметила, что установлено пять участников противоправных действий в отношении журналиста.
Дополнение
Столичная прокуратура начала досудебное расследование по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова.
Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова, известного своей критикой украинского президента.
Предполагают, что инцидент связан с реакцией властей на критику Николова, что еще раз свидетельствует о попытках подавить критические голоса в Украине.
Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова
Полиция установила подозреваемых, которые пытались препятствовать работе украинского журналиста Юрия Николова, пытаясь ворваться в его дом. Расследование касается жителей Киева, Житомира и Черкасс и продолжается, собираются доказательства, включая соответствующие видеоматериалы.
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