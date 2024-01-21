Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

Правоохранители установили лиц, которых подозревают в причастности к препятствованию работе журналиста Юрия Николова, в помещение которого пытались ворваться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.

Органы правопорядка столицы установили лиц, которые 15 января в Киеве совершили противоправные действия в отношении спецкорреспондента одного из изданий с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 171 УК Украины). - говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры

Детали

Как сообщалось, группа лиц, прибыв в дом, где живет журналист, совершали противоправные действия, фиксируя это на собственные мобильные телефоны.

Следствие установило, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

По местам проживания фигурантов проведены обыски. В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения с соответствующими видеоматериалами. С правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении им о подозрении. - информирует прокуратура.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.

Полиция Киева отметила, что установлено пять участников противоправных действий в отношении журналиста.

Дополнение

Столичная прокуратура начала досудебное расследование по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова.

Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова, известного своей критикой украинского президента.

Предполагают, что инцидент связан с реакцией властей на критику Николова, что еще раз свидетельствует о попытках подавить критические голоса в Украине.