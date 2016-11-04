Правоохоронці викрили незаконну порубку лісу на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці викрили факт незаконної порубки лісу в с.Підлісся Київської обалсті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 3 жовтня поточного року до правоохоронців надійшло звернення від громадянина про здійснення незаконної порубки лісу в с.Підлісся.
На місці місце події правоохоронці встановили факт вирубки дерев породи сосна та дуб. Крім цього, виявлено та вилучено три вантажні автомобілі за допомогою яких здійснювався вивіз дерев з території лісу.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 246 (незаконна порубка лісу) КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.