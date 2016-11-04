Правоохранители разоблачили незаконную порубку леса в Киевской области

Установлено, что 3 октября текущего года в милицию поступило обращение от гражданина о проведении незаконной порубки леса в с. Подлесье.

На месте место происшествия правоохранители установили факт вырубки деревьев породы сосна и дуб. Кроме этого, обнаружено и изъято три грузовых автомобиля с помощью которых осуществлялся вывоз деревьев с территории леса.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.