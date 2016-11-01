Правоохоронці викрили в районі АТО контрабанду товарів на 130 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні, першого листопада, правоохоронці вяивили контрабандні товари на суму 130 тис. грн в районі проведення АТО. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Зокрема, в "Мар'їнці" прикордонники зупинили два автомобілі "ЗАЗ Ланос" і "Hyundai Elantra". Ними до непідконтрольної території перевозили 340 блоків цигарок різних марок вартістю 85 тисяч гривень, а також сир на суму близько 25 тисяч гривень.
Крім того, в контрольному пункті "Майорське" з товарами був виявлений автомобіль "Мерседес". Під час огляду правоохоронці знайшли приховані запчастини до автомобілів та білизну. Попередньо вартість знахідки сягає близько 20 тисяч гривень.
Виявлені товари передані представникам зведених мобільних груп.