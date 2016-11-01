Правоохранители разоблачили в районе АТО контрабанду на 130 тыс. грн

В частности, в "Марьинке" остановили два автомобиля "ЗАЗ Ланос" и "Hyundai Elantra". На них на неподконтрольную территорию перевозили 340 блоков сигарет различных марок стоимостью 85 тыс. гривен, а также сыр на сумму около 25 тыс. гривен.

Кроме того, в контрольном пункте "Майорское" с товарами был обнаружен автомобиль "Мерседес". Во время осмотра правоохранители нашли скрытые запчасти к автомобилям и белье. Предварительно стоимость находки составляет около 20 тыс. гривен.

Найденные товары передали представителям сводных мобильных групп.