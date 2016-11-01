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15 марта, 19:03 • 114929 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165711 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137405 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129899 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112595 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105344 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101346 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Правоохранители разоблачили в районе АТО контрабанду на 130 тыс. грн

Правоохранители разоблачили в районе АТО контрабанду на 130 тыс. грн

Киев • УНН

 • 6595 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, первого ноября, правоохранители обнаружили контрабандные товары на сумму 130 тыс. грн в в районе проведения АТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

 

В частности, в "Марьинке" остановили два автомобиля "ЗАЗ Ланос" и "Hyundai Elantra". На них на неподконтрольную территорию перевозили 340 блоков сигарет различных марок стоимостью 85 тыс. гривен, а также сыр на сумму около 25 тыс. гривен.

Кроме того, в контрольном пункте "Майорское" с товарами был обнаружен автомобиль "Мерседес". Во время осмотра правоохранители нашли скрытые запчасти к автомобилям и белье. Предварительно стоимость находки составляет около 20 тыс. гривен.

Найденные товары передали представителям сводных мобильных групп.

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