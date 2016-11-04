Правоохоронці розкрили вбивство пенсіонера на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці розкрили вбивство пенсіонера на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Так, 2 листопада в м. Могилів-Подільському у власному будинку з ознаками насильницької смерті був виявлений пенсіонер, який проживав сам. Правоохоронці того ж дня затримали ряд осіб, яких перевіряли на причетність до вбивства літньої людини.
Під час огляду тіла потерпілого працівники поліції виявили численні ушкодження в області голови. Судово-медичний експерт встановив, що пенсіонера побили, а потім задушили.
У ході розслідування було встановлено особу 26-річного зловмисника, якого бачили в ніч вбивства біля будинку пенсіонера. У нього вилучили телефон вбитого, він дав покази, що вчинив злочин з корисливих мотивів.
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.