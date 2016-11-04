Правоохранители раскрыли убийство пенсионера в Винницкой области

Так, 2 ноября в г. Могилев-Подольском в собственном доме с признаками насильственной смерти был обнаружен пенсионер, проживавший сам. Правоохранители в тот же день задержали ряд лиц, которых проверяли на причастность к убийству пожилого человека.

При осмотре тела пострадавшего работники полиции обнаружили многочисленные повреждения в области головы. Судебно-медицинский эксперт установил, что пенсионера избили, а потом задушили.

В ходе расследования была установлена ​​личность 26-летнего злоумышленника, которого видели в ночь убийства возле дома пенсионера. У него изъяли телефон убитого, он дал показания, что совершил преступление из корыстных побуждений.

В отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.