Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання "Екстазі" до України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання "Екстазі" до України. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
У результаті спецоперації правоохоронці затримали колишнього працівника податкової міліції. Він налагодив канал постачання наркотиків до країни, а також обладнав нарколабораторію для виготовлення амфетаміну.
У правопорушника вилучено 161 пігулку “Екстазі”. Наркозасоби призначалися для подальшого збуту на території столиці. Їх вартість за цінами “чорного” наркоринку становить близько 40 тисяч гривень.
Крім того, за місцем свого проживання фігурант облаштував лабораторію з виготовлення амфетаміну. Правоохоронці вилучили в нього лабораторне обладнання із залишками психотропу та прекурсори, що використовуються для його виготовлення.
Щодо правопорушника відкрито кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) КК України.
Наркопостачальнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.