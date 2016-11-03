Правоохранители перекрыли международный канал поставок "Экстази" в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители перекрыли международный канал поставок "Экстази" в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.
В результате спецоперации правоохранители задержали бывшего сотрудника налоговой полиции. Он наладил канал поставки наркотиков в страну, а также оборудовал нарколабораторию для изготовления амфетамина.
У правонарушителя изъяли 161 таблетку "экстази". Наркосредства предназначались для дальнейшего сбыта на территории столицы. Их стоимость по ценам "черного" наркорынка составляет около 40 тыс. гривен.
Кроме того, по месту жительства фигурант устроил лабораторию по изготовлению амфетамина. Правоохранители изъяли у него лабораторное оборудование с остатками психотропа и прекурсоры, используемые для его изготовления.
В отношении правонарушителя открыли уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) УК Украины.
Наркопоставщику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.