Працівниця банку в Києві перевела собі пів мільйона гривень з рахунків померлих клієнтів: їй повідомлено про підозру
Київ • УНН
У Києві працівниця банку підозрюється у переказі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів на свої. Жінка працювала у п'яти різних банках протягом останніх п'яти років.
Деталі
"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої", - інформує прокуратура.
Повідомляється, що жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Наразі задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Зазначимо, що гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій
Прокуратура вказує, що останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.
Наразі співробітниці банку повідомлено про підозру з трьома статтями: за ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство); за ч. 1 ст. 200 КК України (Незаконні дії з платіжними документами); за ч. 1 ст. 362 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем) Кримінального кодексу України.
Доповнення
