Працівниця банку в Києві перевела собі пів мільйона гривень з рахунків померлих клієнтів: їй повідомлено про підозру

Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:38 • 4472 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
09:08 • 6810 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 11591 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 14617 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 23658 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44298 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35163 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41637 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42135 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”10 жовтня, 02:01 • 10732 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 21765 перегляди
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10 жовтня, 04:30 • 7382 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo05:21 • 9850 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго06:38 • 16075 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 7072 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 65897 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 74785 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 69017 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 58253 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Марк Рютте
Олена Сосєдка
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Полтавська область
Ізраїль
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 2086 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 5166 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 65897 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 29002 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 43136 перегляди
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МіГ-31
Працівниця банку в Києві перевела собі пів мільйона гривень з рахунків померлих клієнтів: їй повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

У Києві працівниця банку підозрюється у переказі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів на свої. Жінка працювала у п'яти різних банках протягом останніх п'яти років.

Працівниця банку в Києві перевела собі пів мільйона гривень з рахунків померлих клієнтів: їй повідомлено про підозру

У Києві працівниця банку підозрюється у переказі собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів. Останні 5 років вона підозрювана працювала у п’яти різних банках. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої", - інформує прокуратура.

Повідомляється, що жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.

Наразі задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Зазначимо, що гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій

- зазначається в повідомленні.

Прокуратура вказує, що останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

Наразі співробітниці банку повідомлено про підозру з трьома статтями: за ч. 3 ст. 190 КК України  (Шахрайство); за ч. 1 ст. 200 КК України (Незаконні дії з платіжними документами); за ч. 1 ст. 362 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка шахрайським шляхом привласнювала гроші військовослужбовців ЗСУ після їхнього повернення з російського полону. Зловмисники маскувалися під банківських працівників та представників силових структур, виманюючи дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Анна Мурашко

