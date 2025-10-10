$41.400.09
09:44 • 4894 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 2632 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 5474 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 10962 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14134 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23442 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44100 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41558 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42120 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74158 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сотрудница банка в Киеве перевела себе полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов: ей сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

В Киеве сотрудница банка подозревается в переводе не менее 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов на свои. Женщина работала в пяти разных банках в течение последних пяти лет.

Сотрудница банка в Киеве перевела себе полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов: ей сообщено о подозрении

В Киеве сотрудница банка подозревается в переводе себе не менее 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Последние 5 лет она, подозреваемая, работала в пяти разных банках. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 35-летней сотруднице банка, которая переводила деньги со счетов умерших клиентов банков на свои", - информирует прокуратура.

Сообщается, что женщина занимала должность эксперта по премиум-банкингу одного из коммерческих банков столицы. Установлено, что подозреваемая в течение 2020-2021 годов входила в учетные записи клиентов и меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на подконтрольные ей номера. В дальнейшем деньги со счетов умерших клиентов она переводила на свои счета.

В настоящее время задокументировано шесть таких фактов на сумму около 500 тысяч гривен. Отметим, что деньги со счетов клиентов женщина перечисляла не все сразу, а частями, начиная с суммы в 10-20 тыс. гривен. Таким образом ей удавалось не привлекать внимание к проведенным операциям

- отмечается в сообщении.

Прокуратура указывает, что последние 5 лет подозреваемая работала в пяти разных банках. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность женщины к аналогичным мошенничествам со счетами других клиентов.

В настоящее время сотруднице банка сообщено о подозрении по трем статьям: по ч. 3 ст. 190 УК Украины  (Мошенничество); по ч. 1 ст. 200 УК Украины (Незаконные действия с платежными документами); по ч. 1 ст. 362 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая мошенническим путем присваивала деньги военнослужащих ВСУ после их возвращения из российского плена. Злоумышленники маскировались под банковских работников и представителей силовых структур, выманивая данные для доступа к онлайн-банкингу.

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины
Киев