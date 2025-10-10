Сотрудница банка в Киеве перевела себе полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов: ей сообщено о подозрении

В Киеве сотрудница банка подозревается в переводе себе не менее 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Последние 5 лет она, подозреваемая, работала в пяти разных банках. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 35-летней сотруднице банка, которая переводила деньги со счетов умерших клиентов банков на свои", - информирует прокуратура.

Сообщается, что женщина занимала должность эксперта по премиум-банкингу одного из коммерческих банков столицы. Установлено, что подозреваемая в течение 2020-2021 годов входила в учетные записи клиентов и меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на подконтрольные ей номера. В дальнейшем деньги со счетов умерших клиентов она переводила на свои счета.

В настоящее время задокументировано шесть таких фактов на сумму около 500 тысяч гривен. Отметим, что деньги со счетов клиентов женщина перечисляла не все сразу, а частями, начиная с суммы в 10-20 тыс. гривен. Таким образом ей удавалось не привлекать внимание к проведенным операциям - отмечается в сообщении.

Прокуратура указывает, что последние 5 лет подозреваемая работала в пяти разных банках. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность женщины к аналогичным мошенничествам со счетами других клиентов.

В настоящее время сотруднице банка сообщено о подозрении по трем статьям: по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество); по ч. 1 ст. 200 УК Украины (Незаконные действия с платежными документами); по ч. 1 ст. 362 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

