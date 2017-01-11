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Працівників управління статистики судитимуть на Донеччині за привласнення бюджетних коштів

Працівників управління статистики судитимуть на Донеччині за привласнення бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 8083 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. На Донеччині судитимуть службових осіб управління статистики, які привласнили 280 тис грн. бюджетних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Установлено, що вказані службові особи, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисних мотивів, подали до вищестоящого органу наявні у них документи сторонньої особи, яка перебувала за межами України, для “прийняття її на роботу”.

Після видання наказу про призначення цієї особи, спільники протягом трьох років вносили в табелі обліку робочого часу неправдиві відомості щодо відпрацьованого часу"фіктивного робітника“, а нараховану йому зарплату витрачали на власні потреби.

Крім того, наприкінці 2014 року правопорушники визначили ряд підлеглих осіб, яким повідомили, що для допомоги колегам-переселенцям робітникам буде щомісячно нараховуватися премія, яку вони мають “здати” керівництву для подальшого спрямування переселенцям.

Після цього підозрювані щомісячно подавали пропозиції про преміювання саме цих підлеглих та отримані у вигляді премій кошти збирали з працівників у день виплати заробітної плати під вказаним приводом.Отримані таким чином кошти на благочинні цілі не дійшли, а були витрачені спільниками на власні потреби.Заподіяна державі шкода становить понад 280 тис.грн.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно начальника та заступника одного з міських підрозділiв Управління статистики в Донецькій областi у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) КК України. Наразі обвинувальний акт відносно вказаних осіб прокуратурою Донецької області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

Українські Національні Новини

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