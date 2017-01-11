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Работников управления статистики будут судить в Донецкой области за присвоение бюджетных средств

Работников управления статистики будут судить в Донецкой области за присвоение бюджетных средств

Киев • УНН

 • 8083 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Донецкой области будут судить должностных лиц управления статистики, которые присвоили 280 тыс грн. бюджетных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что указанные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, подали в вышестоящий орган имеющиеся у них документы постороннего лица, находившегося за пределами Украины, для "принятия ее на работу".

После издания приказа о назначении этого лица, сообщники в течение трех лет вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработанном времени "фиктивного рабочего", а начисленную ему зарплату тратили на собственные нужды.

Кроме того, в конце 2014 года правонарушители определили ряд подчиненных лиц, которым сообщили, что для помощи коллегам-переселенцам рабочим будет ежемесячно начисляться премия, которую они должны "сдать" руководству для дальнейшего направления переселенцам.

После этого подозреваемые ежемесячно подавали предложения о премировании именно этих подчиненных и полученные в виде премий денежные средства собирали с работников в день выплаты заработной платы под указанным предлогом. Полученные таким образом средства на благотворительные цели не шли, а были потрачены сообщниками на собственные нужды. Причиненный государству ущерб составляет более 280 тыс. грн.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении начальника и заместителя одного из городских подразделений Управления статистики в Донецкой области в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебная подделка) УК Украины. Обвинительный акт в отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

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