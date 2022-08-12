Працівники одного з підприємств МХП долучилися до благодійного забігу для збору коштів на апарати для лікування поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Співробітники “Миронівської птахофабрики” долучилися до віртуального благодійного забігу “Разом ми сила”, організованого благодійним фондом “МХП-Громаді”. Мета акції – зібрати кошти на закупку вакуумних апаратів для лікування поранених. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.
Цитата
“Наші співробітники зібралися на міському стадіоні Канева та взяли участь у спортивній пробіжці заради доброї справи – збору коштів на придбання вакуумних апаратів для лікування ран. До слова, таке обладнання утричі скорочує перебування в лікарні наших поранених захисників та значно пришвидшує їхнє одужання”, – ідеться у повідомленні.
Деталі
Благодійний віртуальний забіг “Разом ми сила” стартував 1 липня і триватиме до 1 вересня. Аби взяти у ньому участь необхідно:
- зареєструватися на сайті;
- завантажити стартовий номер;
- зробити будь-який благодійний внесок;
- пробігти будь-яку відстань у зручний для вас час.
Нагадаємо
Станом на кінець липня благодійний фонд “МХП-Громаді” зібрав вже 120 тис. грн на закупку вакуумних апаратів для лікування поранених.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.