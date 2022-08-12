Работники одного из предприятий МХП присоединились к благотворительному забегу для сбора средств на аппараты для лечения раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотрудники “Мироновской птицефабрики” присоединились к виртуальному благотворительному забегу “Вместе мы сила”, который организовал благотворительный фонд “МХП-Громаде”. Цель акции – собрать средства на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.
Цитата
“Наши сотрудники собрались на городском стадионе Канева и приняли участие в спортивной пробежке ради доброго дела – сбора средств на приобретение вакуумных аппаратов для лечения ран. К слову, такое оборудование втрое сокращает пребывание в больнице наших раненых защитников и значительно ускоряет их выздоровление”, – говорится в сообщении.
Детали
Благотворительный виртуальный забег “Вместе мы сила” стартовал 1 июля и продлится до 1 сентября. Чтобы принять в нем участие необходимо:
– зарегистрироваться на сайте;
– скачать стартовый номер;
– внести любой благотворительный взнос;
– пробежать любое расстояние в удобное для вас время.
Напомним
По состоянию на конец июля благотворительный фонд “МХП-Громаде” собрал уже 120 тыс. грн на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.