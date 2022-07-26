"МХП-Громаді" зібрав 120 тис. грн на вакуумні апарати для лікування поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” зібрав вже 120 тис. грн на закупку вакуумних апаратів для лікування поранених. Про це повідомили у пресслужбі фонду, передає УНН.
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Фонд продовжує збирати кошти в рамках благодійного забігу “Разом ми сила”, який стартував на початку липня. До нього приєдналася і сама команда “МХП-Громаді”.
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“1 липня ми оголосили старт цієї благодійної акції, яка триватиме до кінця літа. За цей час вдалося зібрати 120 тис. грн з 500 тис. запланованих. А днями до благодійного забігу приєдналася і наша команда "МХП-Громаді", яка своїм прикладом зможе заохотити до забігу ще більше людей по всій Україні”, – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
“МХП-Громаді” вже придбав три вакуумних апарати, які передали Черкаській обласній лікарні.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.