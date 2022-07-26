"МХП-Громаде" собрал 120 тыс. грн на вакуумные аппараты для лечения раненых

Детали

Фонд продолжает собирать средства в рамках благотворительного забега “Вместе мы сила”, который стартовал в начале июля. К нему присоединилась и сама команда “МХП-Громаде”.

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“1 июля мы объявили старт этой благотворительной акции, которая продлится до конца лета. За это время удалось собрать 120 тыс. грн из 500 тыс. запланированных. А на днях к благотворительному забегу присоединилась и наша команда "МХП-Громаде", которая своим примером сможет привлечь к забегу еще больше людей по всей Украине”, – говорится в сообщении.

Напомним

“МХП-Громаде” уже приобрел три вакуумных аппарата, которые передали Черкасской областной больнице.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.