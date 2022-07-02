"МХП-Громаді" влаштував віртуальний забіг задля порятунку поранених

Цитата

«Ми організовуємо благодійний віртуальний забіг заради порятунку поранених. Завдяки всім, хто вміє і не вміє, може і не може бігати, але має чуйне серце, ми плануємо зібрати кошти і придбати потрібне обладнання для наших «котиків», які опинилися на лікарняному ліжку», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Забіг триватиме до 1 вересня 2022 року. Аби взяти у ньому участь необхідно:

- зареєструватися на сайті http://www.corporatesports.com.ua/;

- завантажити стартовий номер;

- зробити будь-який благодійний внесок;

- пробігти будь-яку відстань у зручний для вас час.

Нагадаємо

Загалом «МХП-Громаді» планує зібрати 500 тис. грн і придбати за них 10 вакуумних апаратів, які допоможуть утричі скоротити перебування в лікарні поранених і пришвидшити їхнє одужання.

Три вакапарати Фонд вже придбав. Їх передали Черкаській обласній лікарні.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.