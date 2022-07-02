"МХП-Громаді" влаштував віртуальний забіг задля порятунку поранених

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 54596 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 96288 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 101821 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 111610 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 107268 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 92816 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 95719 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 249629 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151419 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173071 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 107121 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 137328 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 127951 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 91900 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 64251 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 64251 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 249633 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 520112 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 468043 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 672377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 28933 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 43881 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 91900 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 137328 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 120379 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

"МХП-Громаді" влаштував віртуальний забіг задля порятунку поранених

"МХП-Громаді" влаштував віртуальний забіг задля порятунку поранених

Київ • УНН

 • 104656 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Благодійний фонд «МХП-Громаді» організував віртуальний забіг для збору коштів на вакуумні апарати для лікування поранених. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Цитата

«Ми організовуємо благодійний віртуальний забіг заради порятунку поранених. Завдяки всім, хто вміє і не вміє, може і не може бігати, але має чуйне серце, ми плануємо зібрати кошти і придбати потрібне обладнання для наших «котиків», які опинилися на лікарняному ліжку», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Забіг триватиме до 1 вересня 2022 року. Аби взяти у ньому участь необхідно:

- зареєструватися на сайті http://www.corporatesports.com.ua/;
- завантажити стартовий номер;
- зробити будь-який благодійний внесок;
- пробігти будь-яку відстань у зручний для вас час.

Нагадаємо

Загалом «МХП-Громаді» планує зібрати 500 тис. грн і придбати за них 10 вакуумних апаратів, які допоможуть утричі скоротити перебування в лікарні поранених і пришвидшити їхнє одужання.

Три вакапарати Фонд вже придбав. Їх передали Черкаській обласній лікарні.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07