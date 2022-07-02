"МХП-Громаде" устроил виртуальный забег для спасения раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» организовал виртуальный забег по сбору средств на вакуумные аппараты для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
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«Мы организуем благотворительный виртуальный забег ради спасения раненых. Благодаря всем, кто умеет и не умеет, может и не может бегать, но имеет чуткое сердце, мы планируем собрать средства и приобрести нужное оборудование для наших "котиков", которые оказались на больничной койке», - говорится в сообщении.
Детали
Забег продлится до 1 сентября 2022 года. Чтобы принять в нем участие необходимо:
- зарегистрироваться на сайте http://www.corporatesports.com.ua/;
– скачать стартовый номер;
– внести любой благотворительный взнос;
– пробежать любое расстояние в удобное для вас время.
Напомним
В целом «МХП-Громаде» планирует собрать 500 тыс. грн и приобрести за них 10 вакуумных аппаратов, которые помогут втрое сократить пребывание в больнице раненых и ускорить их выздоровление.
Три вакапарата Фонд уже приобрел. Их передали Черкасской областной больнице.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Основатель компании – Юрий Косюк.