Працюватиме на базі ЦНАПу: на Полтавщині відкрили новий Центр рекрутингу української армії
Київ • УНН
У Миргороді Полтавської області відкрився новий рекрутинговий центр для української армії, покликаний допомогти громадянам знайти роботу в Збройних силах та набрати вмотивованих військовослужбовців.
У Миргороді відкрили новий Центр рекрутингу української армії, який працюватиме на базі місцевого ЦНАПу. Про це пише УНН з посиланням на заяву очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Деталі
Черговий Центр рекрутингу української армії з'явився на Полтавщині. Він працює у Миргороді, на базі місцевого ЦНАПу. (...) Ця ініціатива покликана допомогти громадянам знайти роботу в лавах Сил оборони, а державі – вмотивованих військових
За його словами, тут можна дізнатися про вакансії у лавах Сил оборони й отримати детальні роз’яснення і консультації.
Пронін підкреслив, що рекрутери допоможуть сконтактувати з представником тієї чи іншої військової частини та супроводжуватимуть до призначення на посаду.
Перший в Києві: Міноборони відкрило 18-й в Україні Центр рекрутингу30.04.24, 22:35 • 20323 перегляди
Доповнення
Окрім того, на Полтавщині Центр рекрутингу української армії працюють у Полтаві, Кременчуці та Полтавському районі.
Вся інформація за телефонами – 0951865360 (Полтава), 0661715429 (Кременчук), 0669340736 (Миргород), 0950351937 (Полтавський район).
Нагадаємо
Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що наразі у рекрутингових центрах відкрито понад 2 тис. вакансій та ще близько 10 тис. вакансій розміщено онлайн. Насамперед є необхідність у комплектуванні бойових частин, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.