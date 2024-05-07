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Працюватиме на базі ЦНАПу: на Полтавщині відкрили новий Центр рекрутингу української армії

Працюватиме на базі ЦНАПу: на Полтавщині відкрили новий Центр рекрутингу української армії

Київ • УНН

 • 37849 перегляди

У Миргороді Полтавської області відкрився новий рекрутинговий центр для української армії, покликаний допомогти громадянам знайти роботу в Збройних силах та набрати вмотивованих військовослужбовців.

У Миргороді відкрили новий Центр рекрутингу української армії, який працюватиме на базі місцевого ЦНАПу. Про це пише УНН з посиланням на заяву очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Деталі 

Черговий Центр рекрутингу української армії з'явився на Полтавщині. Він працює у Миргороді, на базі місцевого ЦНАПу. (...) Ця ініціатива покликана допомогти громадянам знайти роботу в лавах Сил оборони, а державі – вмотивованих військових

- розповів очільник ОВА.

За його словами, тут можна дізнатися про вакансії у лавах Сил оборони й отримати детальні роз’яснення і консультації.

Пронін підкреслив, що рекрутери допоможуть сконтактувати з представником тієї чи іншої військової частини та супроводжуватимуть до призначення на посаду.

Перший в Києві: Міноборони відкрило 18-й в Україні Центр рекрутингу30.04.24, 22:35 • 20323 перегляди

Доповнення

Окрім того, на Полтавщині Центр рекрутингу української армії працюють у Полтаві, Кременчуці та Полтавському районі. 

Вся інформація за телефонами – 0951865360 (Полтава), 0661715429 (Кременчук), 0669340736 (Миргород), 0950351937 (Полтавський район).

Нагадаємо

Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що наразі у рекрутингових центрах відкрито понад 2 тис. вакансій та ще близько 10 тис. вакансій розміщено онлайн. Насамперед є необхідність у комплектуванні бойових частин, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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