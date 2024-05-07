Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

В Миргороде открыли новый Центр рекрутинга украинской армии, который будет работать на базе местного ЦПАУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина.

Детали

Очередной Центр рекрутинга украинской армии появился на Полтавщине. Он работает в Миргороде, на базе местного ЦПАУ. (...) Эта инициатива призвана помочь гражданам найти работу в рядах Сил обороны, а государству - мотивированных военных - рассказал глава ОВА.

По его словам, здесь можно узнать о вакансиях в рядах Сил обороны и получить подробные разъяснения и консультации.

Пронин подчеркнул, что рекрутеры помогут сконтактировать с представителем той или иной воинской части и будут сопровождать до назначения на должность.

Первый в Киеве: Минобороны открыло 18-й в Украине Центр рекрутинга

Дополнение

Кроме того, на Полтавщине Центр рекрутинга украинской армии работают в Полтаве, Кременчуге и Полтавском районе.

Вся информация по телефонам - 0951865360 (Полтава), 0661715429 (Кременчуг), 0669340736 (Миргород), 0950351937 (Полтавский район).

Напомним

Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что сейчас в рекрутинговых центрах открыто более 2 тыс. вакансий и еще около 10 тыс. вакансий размещено онлайн. Прежде всего есть необходимость в комплектовании боевых частей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.