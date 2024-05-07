Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии
Киев • УНН
В Миргороде Полтавской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь гражданам найти работу в Вооруженных силах и набрать мотивированных военнослужащих.
В Миргороде открыли новый Центр рекрутинга украинской армии, который будет работать на базе местного ЦПАУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина.
Детали
Очередной Центр рекрутинга украинской армии появился на Полтавщине. Он работает в Миргороде, на базе местного ЦПАУ. (...) Эта инициатива призвана помочь гражданам найти работу в рядах Сил обороны, а государству - мотивированных военных
По его словам, здесь можно узнать о вакансиях в рядах Сил обороны и получить подробные разъяснения и консультации.
Пронин подчеркнул, что рекрутеры помогут сконтактировать с представителем той или иной воинской части и будут сопровождать до назначения на должность.
Первый в Киеве: Минобороны открыло 18-й в Украине Центр рекрутинга30 апреля 2024, 19:35 • 18580 просмотров
Дополнение
Кроме того, на Полтавщине Центр рекрутинга украинской армии работают в Полтаве, Кременчуге и Полтавском районе.
Вся информация по телефонам - 0951865360 (Полтава), 0661715429 (Кременчуг), 0669340736 (Миргород), 0950351937 (Полтавский район).
Напомним
Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что сейчас в рекрутинговых центрах открыто более 2 тыс. вакансий и еще около 10 тыс. вакансий размещено онлайн. Прежде всего есть необходимость в комплектовании боевых частей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
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