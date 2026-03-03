$43.230.13
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
ППО на місцях підсилять по-новому - у Міноборони пояснили, що змінилося

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Уряд розширив повноваження командирів, запровадив чіткі вимоги до відбору й сертифікації фахівців та інтегрував ці групи в систему ППО ЗСУ під управлінням Повітряних Сил.

ППО на місцях підсилять по-новому - у Міноборони пояснили, що змінилося
Фото: Міністерство оборони України

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства оборони ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) шляхом залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від Міноборони.

Деталі

Як зазначається, метою змін є удосконалення механізмів залучення добровольців та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам на тлі посилення ворожих повітряних атак.

Документ, зокрема, передбачає усунення організаційних бар’єрів та деталізацію вимог до підготовки особового складу, який залучається до захисту неба.

Серед ключових змін - розширення повноваження щодо ініціювання створення груп ППО у структурі ДФТГ: відтепер це можуть робити не лише начальники військових адміністрацій, а й командири ДФТГ та командири військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким підпорядковане відповідне добровольче формування. Водночас із процедури виключили обов’язкову участь керівника військової адміністрації у визначенні командира групи ППО.

Крім того, визначили кадрові критерії. Відтепер до складу груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Обов’язковаю умова - проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера.

Також встановили вимоги щодо сертифікації. Оператори (зовнішні пілоти) безпілотних літальних апаратів мають обов’язково отримати сертифікат у навчальних закладах (центрах або школах), сертифікованих безпосередньо Міноборони. Сапери повинні пройти навчання у закладах освіти Міноборони, МВС або ДСНС та отримати документ сапера державного зразка.

Варто сказати, що у профільному міністерстві передбачили можливість тимчасового залучати фахівців Сил ТрО. У разі нестачі серед добровольців осіб із необхідною кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО дозволено тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ відповідного фаху. Відомо, що створені групи діятимуть як інтегрована частина загальної системи ППО ЗСУ. Оперативне планування та безпосереднє управління їхніми діями здійснюватимуть Повітряні Сили ЗСУ через відповідні органи управління ППО.

В Уряді наголосили, що ухвалені зміни усувають зайву бюрократію та надають командирам необхідну гнучкість в управлінні підрозділами, а реалізація нововведень має суттєво підвищити спроможності місцевих громад захищати свій повітряний простір.

Нагадаємо

У червні 2025 року Кабмін затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Основним завданням таких груп визначено протидію повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотним літальним апаратам ворога.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика