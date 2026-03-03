ПВО на местах усилят по-новому - в Минобороны объяснили, что изменилось

Фото: Министерство обороны Украины

Кабинет Министров Украины по инициативе Министерства обороны принял изменения в постановление, регулирующее порядок реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны (ПВО) путем привлечения добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от Минобороны.

Детали

Как отмечается, целью изменений является усовершенствование механизмов привлечения добровольцев и повышение эффективности противодействия воздушным угрозам на фоне усиления вражеских воздушных атак.

Документ, в частности, предусматривает устранение организационных барьеров и детализацию требований к подготовке личного состава, привлекаемого к защите неба.

Среди ключевых изменений - расширение полномочий по инициированию создания групп ПВО в структуре ДФТО: отныне это могут делать не только начальники военных администраций, но и командиры ДФТО и командиры воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которым подчинено соответствующее добровольческое формирование. В то же время из процедуры исключили обязательное участие руководителя военной администрации в определении командира группы ПВО.

Кроме того, определили кадровые критерии. Отныне в состав групп ПВО будут привлекать членов ДФТО, имеющих отсрочку от призыва в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Обязательное условие - прохождение специализированной подготовки и получение документа об образовании внешнего пилота, мастера или сапера.

Также установили требования по сертификации. Операторы (внешние пилоты) беспилотных летательных аппаратов должны обязательно получить сертификат в учебных заведениях (центрах или школах), сертифицированных непосредственно Минобороны. Саперы должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, МВД или ГСЧС и получить документ сапера государственного образца.

Стоит сказать, что в профильном министерстве предусмотрели возможность временно привлекать специалистов Сил ТрО. В случае нехватки среди добровольцев лиц с необходимой квалификацией пилота, мастера или сапера, в группы ПВО разрешено временно привлекать действующих военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ соответствующей специальности. Известно, что созданные группы будут действовать как интегрированная часть общей системы ПВО ВСУ. Оперативное планирование и непосредственное управление их действиями будут осуществлять Воздушные Силы ВСУ через соответствующие органы управления ПВО.

В Правительстве подчеркнули, что принятые изменения устраняют излишнюю бюрократию и предоставляют командирам необходимую гибкость в управлении подразделениями, а реализация нововведений должна существенно повысить способности местных общин защищать свое воздушное пространство.

Напомним

В июне 2025 года Кабмин утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной защиты, которые будут формироваться из числа участников добровольческих формирований территориальных общин. Основной задачей таких групп определено противодействие воздушным угрозам, в частности ударным беспилотным летательным аппаратам врага.