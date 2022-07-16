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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Пожежу після ракетного удару по Одесі загасили: показали наслідки

Пожежу після ракетного удару по Одесі загасили: показали наслідки

Київ • УНН

 • 227352 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. В Одесі ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання крилатої ракети, повідомили у ДСНС України, оприлюднивши фото та відео, пише УНН.

Цитата

"16 липня о 04:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання складської будівлі в Одесі внаслідок влучання крилатої ракети. Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 кв. м. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає", - повідомили у ДСНС у Telegram.

Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

ДСНС України та Одеська міська рада оприлюднили фото та відео з місця події. 

Доповнення

Ранковий удар по Одесі російські загарбники завдали з авіації, Ту-95, з території рф швидше за все ракетою Х-101. Влучили у склад.

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