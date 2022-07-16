Пожежу після ракетного удару по Одесі загасили: показали наслідки

Цитата

"16 липня о 04:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання складської будівлі в Одесі внаслідок влучання крилатої ракети. Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 кв. м. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає", - повідомили у ДСНС у Telegram.

Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

ДСНС України та Одеська міська рада оприлюднили фото та відео з місця події.

Доповнення

Ранковий удар по Одесі російські загарбники завдали з авіації, Ту-95, з території рф швидше за все ракетою Х-101. Влучили у склад.