Пожар после ракетного удара по Одессе потушен: показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Одессе ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания крылатой ракеты, сообщили в ГСЧС Украины, обнародовав фото и видео, пишет УНН.
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"16 июля в 04:54 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании складского здания в Одессе в результате попадания крылатой ракеты. Пожар локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42 на площади 1000 кв. м. Проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС в Telegram.
От ГСЧС привлечены 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей.
ГСЧС Украины и Одесский городской совет обнародовали фото и видео с места происшествия.
Дополнение
Утренний удар по Одессе российские захватчики нанесли из авиации, Ту-95, с территории рф скорее всего ракетой Х-101. Попали в склад.