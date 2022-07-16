Пожар после ракетного удара по Одессе потушен: показали последствия

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В Одессе ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания крылатой ракеты, сообщили в ГСЧС Украины, обнародовав фото и видео, пишет УНН.

Цитата

"16 июля в 04:54 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании складского здания в Одессе в результате попадания крылатой ракеты. Пожар локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42 на площади 1000 кв. м. Проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС в Telegram.

От ГСЧС привлечены 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей.

ГСЧС Украины и Одесский городской совет обнародовали фото и видео с места происшествия. 

Дополнение

Утренний удар по Одессе российские захватчики нанесли из авиации, Ту-95, с территории рф скорее всего ракетой Х-101. Попали в склад.

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