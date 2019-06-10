Пожежу на сміттєзвалищі під Полтавою гасили майже три години
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Пожежу на території полтавського міського сміттєзвалища, розташованого у селі Макухівка, ліквідували. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Пожежу було локалізовано о 19:20, а о 20:21 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучили 15 осіб особового складу 3-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувальної частини та 4 одиниці техніки. Також залучалися 4 працівники та 1 одиниця техніки місцевого комунального підприємства.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, 9 червня о 17:36 до рятувальників надійшов сигнал про пожежу, яка виникла на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району.
Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,04 га.