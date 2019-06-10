Пожар на свалке под Полтавой тушили почти три часа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Пожар на территории полтавской городской свалки, расположенной в селе Макуховка, ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"Пожар был локализован в 19:20, а в 20:21 - ликвидирован. Травмированных и погибших нет", - говорится в сообщении.
К тушению привлекли 15 человек личного состава 3-й, 4-й государственных пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательной части и 4 единицы техники. Также привлекались 4 работника и 1 единица техники местного коммунального предприятия.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 9 июня в 17:36 к спасателям поступил сигнал о пожаре, который возник на территории Полтавского городского свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района.
Прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,04 га.