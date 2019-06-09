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Під Полтавою гасять пожежу на сміттєзвалищі

Під Полтавою гасять пожежу на сміттєзвалищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Поблизу Полтави, у селі Макухівка рятувальники ліквідовують пожежу на міському сміттєзвалищі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"9 червня о 19:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів поблизу с. Макухівка, що у Полтавському районі. Загальна площа загоряння близько 0,04 га. глибина прогарів – орієнтовно від 0,5 до 1 метра", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, воду пожежники беруть із р. Коломак, що знаходиться на відстані 800 метрів.

Станом на 19:20 пожежу було локалізовано.

Для ліквідації пожежі залучено 12 осіб особового складу Аварійно-рятувальної частини та 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також 4 одиниці техніки. Також залучено 4 працівників та 1 одиницю техніки місцевого комунального підприємства.

Наразі ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, пожежу на міському сміттєзвалищі під Полтавою, яка розгорілася 22 травня, ліквідували напередодні.

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