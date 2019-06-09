Под Полтавой тушат пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Вблизи Полтавы, в селе Макуховка спасатели ликвидируют пожар на городской свалке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"9 июня в 19:20 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на Полтавском городской свалке твердых бытовых отходов вблизи с. Макуховка, что в Полтавском районе. Общая площадь возгорания около 0,04 га. Глубина прогаров - ориентировочно от 0,5 до 1 метра ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, воду пожарные берут с реки Коломак, что находится на расстоянии 800 метров.
По состоянию на 19:20 пожар был локализован.
Для ликвидации пожара привлечено 12 человек личного состава аварийно-спасательной части и 2-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 4 единицы техники. Также привлечено 4 работника и 1 единица техники местного коммунального предприятия.
Сейчас ликвидация пожара продолжается.
Напомним, пожар на городской свалке под Полтавой, который разгорелся 22 мая, ликвидировали накануне.