Под Полтавой два дня тушили пожар на городской свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Пожар на городской свалке под Полтавой, который разгорелся 22 мая, ликвидировали накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре, возникшем на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка, спасатели получили 22 мая в 16:45.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что возгорание возникло на нескольких очагах общей площадью 0,8 га. Сложность тушения пожара была в том, что глубина прогаров составляла от 0,5 до 1 метра, указали в ведомстве.
В темное время суток тушение было приостановлено, открытое горение и распространение по флангам не наблюдалось. Тушение пожара было продолжено в 5:00 утра следующего дня.
23 мая в 6:50 пожар был локализован. По состоянию 11:00 был ликвидирован пожар на площади 0,6 га. По состоянию на 17:35 пожар был полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Киевской области горела свалка.