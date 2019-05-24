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Под Полтавой два дня тушили пожар на городской свалке

Под Полтавой два дня тушили пожар на городской свалке

Киев  •  УНН

 • 12057 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Пожар на городской свалке под Полтавой, который разгорелся 22 мая, ликвидировали накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре, возникшем на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка, спасатели получили 22 мая в 16:45.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что возгорание возникло на нескольких очагах общей площадью 0,8 га. Сложность тушения пожара была в том, что глубина прогаров составляла от 0,5 до 1 метра, указали в ведомстве.

В темное время суток тушение было приостановлено, открытое горение и распространение по флангам не наблюдалось. Тушение пожара было продолжено в 5:00 утра следующего дня.

23 мая в 6:50 пожар был локализован. По состоянию 11:00 был ликвидирован пожар на площади 0,6 га. По состоянию на 17:35 пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киевской области горела свалка.

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