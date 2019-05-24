Під Полтавою два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Пожежу на міському сміттєзвалищі під Полтавою, яка розгорілася 22 травня, ліквідували напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Повідомлення про пожежу, що виникла на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в селі Макухівка, рятувальники отримали 22 травня о 16:45.
Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що займання виникло на кількох осередках загальною площею 0,8 га. Складність гасіння пожежі полягала у тому, що глибина прогарів становила від 0,5 до 1 метра, вказали у відомстві.
У темну пору доби гасіння було призупинено, відкрите горіння та розповсюдження по флангах не спостерігалось. Гасіння пожежі було продовжено о 5 годині ранку наступного дня.
23 травня о 6:50 пожежу було локалізовано. Станом 11:00 було ліквідовано пожежу на площі 0,6 га. Станом на 17:35 пожежу було повністю ліквідовано.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині горіло сміттєзвалище.