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Під Полтавою два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі

Під Полтавою два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Пожежу на міському сміттєзвалищі під Полтавою, яка розгорілася 22 травня, ліквідували напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Повідомлення про пожежу, що виникла на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в селі Макухівка, рятувальники отримали 22 травня о 16:45.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що займання виникло на кількох осередках загальною площею 0,8 га. Складність гасіння пожежі полягала у тому, що глибина прогарів становила від 0,5 до 1 метра, вказали у відомстві.

У темну пору доби гасіння було призупинено, відкрите горіння та розповсюдження по флангах не спостерігалось. Гасіння пожежі було продовжено о 5 годині ранку наступного дня.

23 травня о 6:50 пожежу було локалізовано. Станом 11:00 було ліквідовано пожежу на площі 0,6 га. Станом на 17:35 пожежу було повністю ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Київщині горіло сміттєзвалище.

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